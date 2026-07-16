Виконком Тернопільської міськради виділив понад 1,7 млн грн допомоги військовим та родинам загиблих

Під час чергового засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради ухвалили низку рішень щодо соціальної підтримки мешканців громади, військовослужбовців, розвитку інфраструктури та бюджету.

Одним із ключових рішень стало затвердження протоколу комісії з надання матеріальної допомоги жителям громади. Загалом грошову підтримку отримають 757 мешканців Тернопільської громади на суму 786,5 тис. грн.

Також виконком погодив виплату допомоги 20 членам сімей загиблих військовослужбовців, зниклих безвісти захисників та померлих військових, які не мають відповідного статусу. Кожна родина отримає по 5 тис. грн, загальна сума виплат становить 100 тис. грн.

Крім того, адресну допомогу для часткової компенсації витрат на житлово-комунальні послуги нададуть 27 жителям громади.

Окремим рішенням підтримали виплату одноразової грошової допомоги 66 військовослужбовцям Тернопільської громади на забезпечення спорядженням та технічними засобами. Кожен із них отримає по 10 тис. грн, а загальна сума виплат становитиме 660 тис. грн.

Ще 17 військових отримають по 15 тис. грн на лікування та реабілітацію. На це передбачено 255 тис. грн.