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У Канаді впіймали найбільшого у світі білого осетра – йому понад сто років

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🇨🇦 У канадській провінції Британська Колумбія рибалки встановили новий світовий рекорд, виловивши на річці Фрейзер гігантського білого осетра завдовжки 356 см. Цей унікальний трофей став найбільшим представником свого виду, зареєстрованим у сучасній історії.
🎣 Рекордний улов зафіксували рибалки Шон Норт та Елвіс Пентон – клієнти компанії Sturgeon Slayers, яка спеціалізується на організації професійної риболовлі. Після ретельних вимірювань фахівці підтвердили досягнення: колишній рекорд 2021 року, який також належав цій команді, було перевищено на 4 см.
🌀 За оцінками біологів, вік цього річкового велетня може перевищувати 100 років. Це означає, що дивовижна риба з’явилася на світ ще у 1920-х роках і пережила кілька поколінь людей та безліч змін у навколишньому середовищі.
🦈 Осетер білий (Acipenser transmontanus) – найбільша прісноводна риба Північної Америки та третій за величиною представник осетрових після білуги й калуги. Цей вид часто називають «живим динозавром», оскільки його предки існували на планеті ще за часів доісторичних рептилій.

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