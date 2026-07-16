У Канаді впіймали найбільшого у світі білого осетра – йому понад сто років
У канадській провінції Британська Колумбія рибалки встановили новий світовий рекорд, виловивши на річці Фрейзер гігантського білого осетра завдовжки 356 см. Цей унікальний трофей став найбільшим представником свого виду, зареєстрованим у сучасній історії.
Рекордний улов зафіксували рибалки Шон Норт та Елвіс Пентон – клієнти компанії Sturgeon Slayers, яка спеціалізується на організації професійної риболовлі. Після ретельних вимірювань фахівці підтвердили досягнення: колишній рекорд 2021 року, який також належав цій команді, було перевищено на 4 см.
За оцінками біологів, вік цього річкового велетня може перевищувати 100 років. Це означає, що дивовижна риба з’явилася на світ ще у 1920-х роках і пережила кілька поколінь людей та безліч змін у навколишньому середовищі.
Осетер білий (Acipenser transmontanus) – найбільша прісноводна риба Північної Америки та третій за величиною представник осетрових після білуги й калуги. Цей вид часто називають «живим динозавром», оскільки його предки існували на планеті ще за часів доісторичних рептилій.