У Тернополі проходить акція на підтримку Михайла Федорова: люди зібралися біля ОВА

У четвер, 16 липня, біля будівлі Тернопільської обласної військової адміністрації відбувається мирна акція на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. Тернополяни долучилися до всеукраїнської хвилі протестів, які сьогодні проходять у різних містах України на тлі кадрових змін в уряді та можливої відставки очільника оборонного відомства.

Акція розпочалася о 9:01 біля Тернопільської ОВА. Напередодні заклики долучитися до мітингу активно поширювали у соціальних мережах та місцевих Telegram-каналах.

За словами організаторів, учасники виступають проти відставки Михайла Федорова та закликають владу зберегти курс на реформи, цифровізацію й модернізацію Міністерства оборони. Такі ж акції сьогодні проходять у Києві, Львові, Луцьку, Запоріжжі та інших містах України.

Учасники акції наголошують, що підтримують продовження розпочатих реформ в оборонній сфері та вважають небажаними кадрові рішення, які можуть вплинути на їхню реалізацію. Також люди закликають народних депутатів врахувати позицію суспільства під час ухвалення рішень щодо нового складу уряду.

Всеукраїнські акції підтримки проходять у день, коли Верховна Рада має розглянути кадрові питання щодо уряду. За повідомленнями українських медіа, аналогічні мітинги були анонсовані майже у двадцяти містах країни

Світлина gazeta.te.ua