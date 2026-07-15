У селі поблизу Тернополя водій Nissan злетів у кювет та потрапив до лікарні

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілим трапилася 14 липня у селі Чистилів Тернопільського району.

Як повідомили у поліції, близько 17:59 водій автомобіля Nissan Rogue не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб з’їхав у кювет.

Унаслідок аварії кермувальник отримав травми різного ступеня тяжкості. Його з переломами та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.

Правоохоронці відібрали у водія зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.