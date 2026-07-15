Надходження ПДВ на Тернопільщині: понад 1,8 мільярдів гривень за пів року

Податок на додану вартість стабільно входить в перелік основних платежів, що наповнюють державний бюджет. За перше півріччя цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили до держбюджету 1 млрд 857,7 млн грн ПДВ. Це на 156,7 млн грн або майже на 10% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

На початок липня на обліку в регіоні перебувало 3728 платників ПДВ, з них 3059 – юридичних осіб та 669 – фізичних осіб-підприємців. У порівнянні з минулим роком кількість платників збільшилась на 130 осіб.

Зростання надходжень податку на додану вартість – це результат спільної та злагодженої роботи як підприємницької спільноти Тернопільщини, так і фахівців податкової служби. ДПС постійно вдосконалює сервіси, впроваджує сучасні інструменти, створює прозорі та зручні умови для ведення бізнесу, а також вибудовує конструктивну комунікацію з платниками на засадах партнерства.