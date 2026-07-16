Тернопіль розраховує залучити ще 4,9 млрд грн міжнародної допомоги

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади на 2027–2029 роки.

Документ розробили з урахуванням рекомендацій Місцевої інвестиційної ради. Його мета — забезпечити ефективне управління публічними інвестиціями, раціональне використання бюджетних коштів та підвищити прозорість реалізації інфраструктурних проєктів у громаді.

Затверджений план стане основою для формування Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Тернопільської громади із застосуванням Єдиної інформаційної системи управління інвестиційними проєктами.

Як зазначають в управлінні економіки, промисловості та праці міської ради, головними стратегічними цілями громади на найближчі три роки є створення безпечного та комфортного середовища для мешканців.

Серед пріоритетів:

підвищення енергоефективності;

покращення якості освітніх послуг;

розвиток медичної сфери;

модернізація муніципальної інфраструктури;

забезпечення безбар’єрності та доступності для всіх категорій населення.

Публічні інвестиції планують спрямувати у 12 ключових напрямків:

культура та інформація;

громадська безпека;

спорт і молодіжна політика;

житлове господарство;

муніципальна інфраструктура та послуги;

транспорт;

довкілля;

енергетика;

цифрова трансформація;

освіта і наука;

охорона здоров’я;

соціальна сфера.

Загалом для реалізації запланованих проєктів у 2027–2029 роках необхідно залучити 11,7 мільярда гривень. Крім того, міська рада розраховує отримати ще 4,9 мільярда гривень від міжнародних організацій та урядів іноземних держав.