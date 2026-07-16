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Тернопіль розраховує залучити ще 4,9 млрд грн міжнародної допомоги

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Виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади на 2027–2029 роки.

Документ розробили з урахуванням рекомендацій Місцевої інвестиційної ради. Його мета — забезпечити ефективне управління публічними інвестиціями, раціональне використання бюджетних коштів та підвищити прозорість реалізації інфраструктурних проєктів у громаді.

Затверджений план стане основою для формування Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Тернопільської громади із застосуванням Єдиної інформаційної системи управління інвестиційними проєктами.

Як зазначають в управлінні економіки, промисловості та праці міської ради, головними стратегічними цілями громади на найближчі три роки є створення безпечного та комфортного середовища для мешканців.

Серед пріоритетів:

  • підвищення енергоефективності;
  • покращення якості освітніх послуг;
  • розвиток медичної сфери;
  • модернізація муніципальної інфраструктури;
  • забезпечення безбар’єрності та доступності для всіх категорій населення.

Публічні інвестиції планують спрямувати у 12 ключових напрямків:

  • культура та інформація;
  • громадська безпека;
  • спорт і молодіжна політика;
  • житлове господарство;
  • муніципальна інфраструктура та послуги;
  • транспорт;
  • довкілля;
  • енергетика;
  • цифрова трансформація;
  • освіта і наука;
  • охорона здоров’я;
  • соціальна сфера.

Загалом для реалізації запланованих проєктів у 2027–2029 роках необхідно залучити 11,7 мільярда гривень. Крім того, міська рада розраховує отримати ще 4,9 мільярда гривень від міжнародних організацій та урядів іноземних держав.

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