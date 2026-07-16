Тернопіль розраховує залучити ще 4,9 млрд грн міжнародної допомоги
Виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади на 2027–2029 роки.
Документ розробили з урахуванням рекомендацій Місцевої інвестиційної ради. Його мета — забезпечити ефективне управління публічними інвестиціями, раціональне використання бюджетних коштів та підвищити прозорість реалізації інфраструктурних проєктів у громаді.
Затверджений план стане основою для формування Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Тернопільської громади із застосуванням Єдиної інформаційної системи управління інвестиційними проєктами.
Як зазначають в управлінні економіки, промисловості та праці міської ради, головними стратегічними цілями громади на найближчі три роки є створення безпечного та комфортного середовища для мешканців.
Серед пріоритетів:
- підвищення енергоефективності;
- покращення якості освітніх послуг;
- розвиток медичної сфери;
- модернізація муніципальної інфраструктури;
- забезпечення безбар’єрності та доступності для всіх категорій населення.
Публічні інвестиції планують спрямувати у 12 ключових напрямків:
- культура та інформація;
- громадська безпека;
- спорт і молодіжна політика;
- житлове господарство;
- муніципальна інфраструктура та послуги;
- транспорт;
- довкілля;
- енергетика;
- цифрова трансформація;
- освіта і наука;
- охорона здоров’я;
- соціальна сфера.
Загалом для реалізації запланованих проєктів у 2027–2029 роках необхідно залучити 11,7 мільярда гривень. Крім того, міська рада розраховує отримати ще 4,9 мільярда гривень від міжнародних організацій та урядів іноземних держав.