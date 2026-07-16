На Тернопільщині посилюють боротьбу з нелегальними перевізниками

У Тернопільській області активізують заходи з протидії нелегальним пасажирським перевезенням. В обласній військовій адміністрації наголошують: перевізники, які працюють без ліцензій, реєстрації та необхідних дозвільних документів, не лише порушують закон, а й створюють нерівні умови для легального бізнесу.

Питання функціонування ринку пасажирських перевезень обговорили під час засідання обласної робочої групи під головуванням заступника начальника Тернопільської ОВА Тараса Квачука. До наради долучилися представники податкової служби, Національної поліції, Держпраці, патрульної поліції та інших контролюючих органів.

Учасники зустрічі проаналізували ситуацію на ринку перевезень та обговорили механізми виявлення нелегальних перевізників. Особливу увагу приділили координації роботи між правоохоронними та контролюючими структурами для ефективнішого реагування на порушення.

Серед ключових завдань — детінізація ринку пасажирських перевезень, посилення контролю за дотриманням законодавства та створення рівних умов для всіх учасників транспортного ринку.

За результатами засідання члени робочої групи узгодили план спільних дій та домовилися напрацювати пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази, яка дозволить ефективніше боротися з нелегальними перевезеннями та запобігати порушенням у цій сфері.