Жителька Тернопільщини втратила понад 34 тисячі гривень, намагаючись купити авто з Польщі

Мешканка Тернопільської області стала жертвою шахраїв під час спроби придбати автомобіль через інтернет. За неіснуючий транспортний засіб жінка перерахувала понад 34 тисячі гривень.

Як повідомили у поліції, до правоохоронців звернулася жінка 1978 року народження. Вона розповіла, що знайшла в мережі оголошення про продаж автомобіля Mitsubishi L200, який нібито перебував на території Польщі.

Під час спілкування продавець переконав покупчиню внести передоплату за транспортний засіб. Протягом кількох днів жінка переказала 15 678 гривень через сервіс грошових переказів однієї з поштових компаній, а також ще 19 000 гривень на банківський рахунок, вказаний продавцем.

Загальна сума збитків склала 34 678 гривень.

Після отримання коштів продавець перестав виходити на зв’язок, а обіцяний автомобіль потерпіла так і не отримала. Зрозумівши, що стала жертвою афери, жінка звернулася до поліції.

За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обережними під час купівлі транспортних засобів через інтернет. Перед переказом коштів варто ретельно перевіряти інформацію про продавця, документи на автомобіль та за можливості здійснювати оплату лише після особистого огляду транспортного засобу.