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Президент присвоїв тернопільському медику звання «Заслужений лікар України»

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Президент України відзначив державними нагородами українців з нагоди Дня Української Державності. Серед нагороджених — представник Тернопільщини, доцент Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського Віктор Твердохліб.

Як повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації, Указом Президента України №604/2026 Віктору Васильовичу Твердохлібу присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

Високу державну нагороду він отримав за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної медицини та науки, багаторічну сумлінну працю й високий професіоналізм.

Віктор Твердохліб працює доцентом кафедри Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського та відомий своєю науковою і викладацькою діяльністю.

В обласній адміністрації привітали медика з почесним званням та побажали нових професійних здобутків.

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