У Тернополі планують акцію протесту через кадрові зміни в уряді та можливу відставку Михайла Федорова

У Тернополі 16 липня планують провести мирну акцію протесту проти кадрових змін в уряді та можливої відставки Михайла Федорова. За інформацією, яка поширюється у соціальних мережах, учасники збираються о 9:00 біля будівлі Тернопільської обласної військової адміністрації.

Подібні заклики до протестів з’явилися також у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові та низці інших міст України. Головною причиною організатори називають незгоду з кадровими перестановками в уряді, зокрема можливою зміною керівництва Міністерства оборони та відставкою Михайла Федорова.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня планує розглянути питання формування нового складу Кабінету Міністрів. За інформацією українських ЗМІ, остаточний перелік кандидатів ще узгоджується, а рішення щодо посади Михайла Федорова мають ухвалити напередодні голосування.