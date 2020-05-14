Апарат Тернопільської облради вирішив направити медикам краю 250 тисяч гривень із фонду своїх заробітних плат

Під час проведення наради в Тернопільській обласній раді розглянули шляхи спрямування всіх можливих зусиль та ресурсів на допомогу медикам.

Особливу увагу було приділено питанню виділення додаткових коштів на підвищення заробітної плати та преміювання медпрацівників, які перебувають в епіцентрі подолання COVID-19. Так, голова обласної ради Віктор Овчарук ініціював виділення 250 тисяч гривень з фонду заробітної плати апарату облради на підтримку медиків обласного інфекційного відділення, яке облаштоване на базі Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного центру. Працівники виконавчого апарату підтримали таку пропозицію Віктора Овчарука й погодилися направити частину своєї заробітної плати медичним працівникам краю. Запропоновані зміни розглянуть на черговому засіданні постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань бюджету.