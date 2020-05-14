У Тернопільському фтизіопульмонологічному медичному центрі встановили систему централізованої подачі кисню

На базі Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру продовжують встановлювати обладнання для пацієнтів з інфекційними захворюваннями.

Систему централізованої подачі кисню до вже облаштованих реанімаційних ліжок для хворих на CОVID-19 встановили за кошти обласного бюджету (1 млн. 100 тис.грн.) та благодійного внеску (350 тис. грн.).

Цінність такого обладнання полягає у можливості цілодобового траспортування кисню до кожного реанімаційного ліжка.

– Епідемія CОVID-19 показала, що Тернопільщині не обійтися без обласного інфекційного відділення. Тішить, що ми зреагували вчасно та зуміли в екстрених умовах не лише створити приміщення для перебування хворих, а й власними силами закупити обладнання та медикаменти для їх лікування. Щира подяка місцевим органам влади усіх рівнів за підтримку наших медиків та допомогу інфікованим краянам. Попри те, що ми досі не отримали обіцяних органами державної влади коштів на створення повноцінного відділення, в закладі створено належні умови для боротьби з коронавірусом та подальшого лікування інших інфекційних захворювань, – прокоментував голова обласної ради Віктор Овчарук.

Також сьогодні закладу було передано партію медикаментів вартістю 500 тис.грн., що застосовуються при лікування хворих на CОVID-19. Кошти на ліки було виділено на сесії обласної ради.