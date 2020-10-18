Новостворена партія «Довіра» знайомить жителів Тернопільщини із своєю командою.

У депутати Тернопільської обласної ради від округу № 6 (Борщівщина, Гусятинщина, Колиндянська сільська громада, Заліщицька міська громада) «Довіра» висуває настоятеля Хрестовоздвиженського храму села Монастирок, ієромонаха отця Феодосія.

За двадцять років служіння він зумів зробити з села Монастирок відоме місце паломництва, до якого звідусіль з’їжджаються віряни.

– Господь прикликає, а ми обираємо. Він завжди дає людині дві дороги – або йти праведною, або грішною. Не завжди ми маємо можливість це бачити, чути і відчувати, але у кожного бувають передчуття, що щось твоє. Завжди зверху є рука Божа, яка веде людину, її життям, керує нею. Якщо щось добре – Господь допускає, а якщо зле – від того відвертає. Мабуть, так Бог захотів, щоб я пішов цією дорогою, – розповідає отець Феодосій.

У Монастирок отець Феодосій прийшов на служіння ще у 20-річному віці.

– Ми молилися, просили Бога благословення. Потім Господь надав думку – ми почали помаленьку будувати цю святиню, архітектурну пам’ятку, аби люди, які тут живуть, відчули впевненість у завтрашньому дні, побачили, що є порядок, що щось робиться. У тому є послідовність, як в доброго господаря – все на своєму місці та в потрібний час. Кожен із нас – храм Духа Святого. Не раз людина блукає, не знає, що їй потрібно. Є такі острівці, намолені святі місця, де кожен може віднайти Господа в собі. Господь вірює в тих, хто шукає його духом, бо Господь є дух, – каже отець Феодосій.

Парафіяни наголошують, отець Феодосій не лише добрий парох, але й мудрий управлінець.

– Отця я знаю від початку його служіння на цій парафії. Це дуже добрий парох, а також мудрий управлінець і господарник, без якого це чудотворне місце не було б таким. У 2001 році отець прийшов сюди на парафію, тут була лише церква, яку він сам перекрив. Також була й капличка і закидані катакомби. За часів радянського союзу колгосп закидав всі келії, в яких жили монахи. Отець Феодосій зумів за 20 років змінити це святе місце до невпізнання, – зазначає парафіянин Віталій.