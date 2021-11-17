Близько пів сотні жителів Тернопільської громади отримають грошову допомогу

17 листопада виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про надання мешканцям Тернопільської міської територіальної громади грошової та безготівкової адресної допомоги.

Так, грошову допомогу на загальну суму 216 100 грн отримають 134 громадяни, ще 25 осіб отримають адресну безготівкову допомогу в розмірі 50% відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання.

Окрім того, рішенням виконавчого комітету передбачено надання грошової допомоги 360 громадянам до Міжнародного дня людей з інвалідністю у розмірі 300 гривень на особу на загальну суму 120 300 грн.