Тернопільська дизайнерка готується презентувати свій бренд у Парижі

Тому, що уже довгий час працюю, щоб створити максимально досконалий продукт для людей і хочу, щоб про це знали, носили цей одяг, отримували позитивний заряд енергії.

Тому, що якщо я з вашою підтримкою зможу це втілити – це буде історія, яка стане зразком для іниших, про те що Мрії оживають.

ОТЖЕ ДЛЯ УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ ПОТРІБНА СУМА 4000€.

Тому, я шукаю одного чи кількох меценатів, які б мали бажання підтримати.

У свою чергу, можу запропонувати розміщення логотипу бренду мецената на роздатковому матеріалі на виставці у Парижі. Карту ВІП клієнта для здійснення покупок бренду KATERYNA TYMOCHKO, звичайно подарунок особисто від себе, тому, що знаю як ці гроші можуть вплинути на світобачення і віру