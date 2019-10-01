Священники зняли ряси і зіграли у футбол у Тернополі

24 вересня у Тернополі відбувся футбольний турнір серед священників УГКЦ.

Близько 100 отців зі всієї України, які в минулому чи тепер активно займаються спортом та грали у футбол, змагалися за кубок імені блаженного священномученика Омеляна Ковча.

До Файного міста з’їхалися дев’ять команд, окрім господарів, які представляли Тернопільсько-Зборівську єпархію. Це священнослужителі з Івано-Франківська, Львова, Мукачевого, Коломиї, Сокаля, Стрия, Хмельницького та Дрогобича.

Відкрив турнір та поблагословив команди на успішну гру єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської УГКЦ Кир Теодор Мартинюк.

Учасники турніру були розподілені на три групи по три команди в кожній. Тернополяни небезпідставно вважалися фаворитами змагань, адже, окрім того, що були господарями, ще й минулоріч на подібному турнірі, який проходив у Стрию, здобули бронзові нагороди. І все йшло добре, адже, як повідомив представник місцевої команди отець Михайло Пиняга, у стартовому матчі наші священники перемогли сокальських з рахунком 3:0. Однак у другому поєдинку тернополяни несподівано поступилися з великим рахунком львів’янам (3:9) і змушені були боротися лише за 5-6 місця. У цьому втішному поєдинку з командою Хмельниччини тернопільські священники святкували вікторію – 4:2, яка, щоправда, великого турнірного значення для них уже не мала.

А володарем кубка імена блаженного священномученика Омеляна Ковча стала команда зі Стрия, яка у вирішальному поєдинку була сильнішою за львівських священників.

Віталій Попович



