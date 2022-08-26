У Тернополі відновив роботу Дім ветерана

26 серпня о 13:00 у «Домі ветерана» відбулося відкриття громадського простору «Плюс плюс ++» для ветеранів та близьких всіх тих, хто зараз захищає Україну. Проєкт реалізовується у рамках партнерської програми Veteran Hub «Плюс Плюс ++».

Команди «Дому ветерана» та Ветеран Хабу презентували формат проєкту та можливості, які він відкриє тернопільській громаді.

З першого дня повномасштабної війни Дім ветерана став справжнім домом для волонтерів і доброчинців, які працювали щоденно для забезпечення фронтових підрозділів Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор». Завдяки активній волонтерській діяльності команді Дому ветерана вдалось забезпечити роту, у якій воюють засновники Дому ветерана, зокрема керівник простору – Сергій Коновал. А також допомогти бійцям інших підрозділів ЗСУ, госпіталям, внутрішньо переміщеним особам. Наступним етапом розвитку ветеранського простору є облаштування комфортного простору для захисників України та їх сімей.

Простір «Плюс Плюс ++» — це місце, де близькі захисників і захисниць зможуть отримати підтримку та розуміння. Також це точка, з якої ветерани повертатимуться з війни до своїх громад.

Мета проєкту «Плюс Плюс ++» — просування високого рівня розвитку Ветеран Хабу прагне залучити організації ширшого кола до місії реінтеграції ветеранів і підтримки їх родин.

Влітку 2021 року було відкрито вісім просторів-партнерів «Плюс Плюс ++», частина з яких закрилась через окупацію. Нині «Дім ветерана» приєднується до мережі, щоб підтримати ветеранів та родини захисників і захисниць у Тернополі.

Простір у «Домі ветерана» відкриється для відвідувачів з 1 вересня. Він працюватиме у будні дні з 15 до 19 за адресою: Тернопіль, проспект Злуки, 53 (біля Ощадбанку). Приходьте у «Плюс Плюс ++» для того, щоб:

-побути серед своїх;

-попрацювати та випити кави;

-відвідати або провести події у просторі;

отримати онлайн-послуги Ветеран Хабу — підтримку юристів, психологів та консультантів з пошуку роботи.

Veteran Hub заснований у Києві у 2018 році як простір для підтримки ветеранів АТО/ООС. Наразі організація надає послуги близьким захисників та захисниць особисто у Вінниці й області, Лінія підтримки та партнерські простори «Плюс Плюс ++» працюють по всій Україні.

З питаннями щодо партнерської програми «Плюс Плюс ++» у Тернополі звертайтеся до координаторки простору Вероніки Дзембуляк: +38 067 322 05 88 ternopil@plusplus.org.ua