Тернопільська лабораторія — у першій п’ятірці в Україні за кількістю проведених тестів на COVID-19

Наразі діагностування на COVID-19 в Україні проводять щонайменше 49 лабораторій, включно із приватними. Станом на 12 травня усього досліджено 187 307 зразків методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

Найбільше ПЛР-досліджень станом на 11 травня провели:

🔷ДУ «Київський міський ЛЦ МОЗ України» — 15 984;

🔷ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України» — 12 093;

🔷ДУ «Чернівецький ОЛЦ МОЗ України» — 11 247;

🔷ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» — 9 019;

🔷ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України» — 8 675.

Повний перелік державних лабораторій, що проводять діагностування на наявність SARS-CoV-2 тут: https://bit.ly/3br5DQm

Нагадаймо, першу тест-систему для тестування на COVID-19 вірусологічна референс лабораторія Центру громадського здоров’я України отримала 4 лютого 2020 року. Цю тест-систему на 30 наборів реакцій Центр закупив у німецького виробника.

Відповідно до наказів Міністерство охорони здоров’я України, тестуванню підлягають:

🔷люди, яким встановлено підозру на COVID-19;

🔷люди, що контактували із пацієнтом з підтвердженим COVID-19;

🔷пацієнти із пневмонією;

🔷медпрацівники (кожних 5 днів);

🔷пацієнти, що одужали (для зняття діагнозу).

‼️Лабораторне тестування є єдиним видом діагностики, який підтверджує діагноз COVID-19. Результати швидких тестів не рекомендовано для встановлення діагнозу.