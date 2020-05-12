Тернопільська лабораторія — у першій п’ятірці в Україні за кількістю проведених тестів на COVID-19
Наразі діагностування на COVID-19 в Україні проводять щонайменше 49 лабораторій, включно із приватними. Станом на 12 травня усього досліджено 187 307 зразків методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).
Найбільше ПЛР-досліджень станом на 11 травня провели:
🔷ДУ «Київський міський ЛЦ МОЗ України» — 15 984;
🔷ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України» — 12 093;
🔷ДУ «Чернівецький ОЛЦ МОЗ України» — 11 247;
🔷ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» — 9 019;
🔷ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України» — 8 675.
Повний перелік державних лабораторій, що проводять діагностування на наявність SARS-CoV-2 тут: https://bit.ly/3br5DQm
Нагадаймо, першу тест-систему для тестування на COVID-19 вірусологічна референс лабораторія Центру громадського здоров’я України отримала 4 лютого 2020 року. Цю тест-систему на 30 наборів реакцій Центр закупив у німецького виробника.
Відповідно до наказів Міністерство охорони здоров’я України, тестуванню підлягають:
🔷люди, яким встановлено підозру на COVID-19;
🔷люди, що контактували із пацієнтом з підтвердженим COVID-19;
🔷пацієнти із пневмонією;
🔷медпрацівники (кожних 5 днів);
🔷пацієнти, що одужали (для зняття діагнозу).
‼️Лабораторне тестування є єдиним видом діагностики, який підтверджує діагноз COVID-19. Результати швидких тестів не рекомендовано для встановлення діагнозу.