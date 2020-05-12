На Тернопільщині зник Степан Шуль

Борщівським ВП встановлюється місце знаходження безвісно зниклого гр. Шуль Степана Степановича, 01.01.1936 р.н., жителя с. Ланівці, Борщівського району, Тернопільської області, який 11.03.2020 року біля 13:00 годин. вийшов з дому та не повернулася і місце його перебування на даний час не відоме. Прикмети: зріст біля 165 см. (худорлявої тіло будови) на даний час з не великою бородою, був одягнений в піджак сірого кольору, чорні штани, взуття коричневого кольору, кашкет чорного кольору.

Поліція звертається з проханням до громадян, які володіють інформацією про місцезнаходження безвісти зниклого або бачили та впізнали останнього, просимо повідомити до Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за адресою: м. Борщів, вул. Івана Франка, 10, Тернопільської області, тел. ч/ч: (03541) 2-12-45, 0960571153, 0968967739 або 102.