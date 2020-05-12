На Тернопільщині зіткнулись автомобіль та мотоцикл: травмована неповнолітня дівчина

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 травня в с. Угринів Підгаєцького району. Близько 22.00 годин на сільській автодорозі не розминулись автомобіль “Seat Inca” та мотоцикл. Водій автомобіля відразу втік з місця події, а на місці аварії залишились 18-річний мотоцикліст та 17-річна пасажирка мотоцикла, жителі с. Яблунівка.

Саме дівчина і постраждала найбільше: лікарі встановили, що у неї «Закритий перелом лівої гомілки, забій крижової ділянки». Вона відразу була госпіталізована в реанімаційне відділення Підгаєцької районної лікарні.