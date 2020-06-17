Тернопільська лікарня №2 замовила одноразові маски на 70% дорожчі, ніж у місцевих освітян

Тернопільська комунальна міська лікарня №2 26 травня підписала договір на постачання трьохшарових одноразових масок з підприємицею Марією Кравчик на 24 тис. грн. Про це стало відомо з сайту закупівель Prozorro.

Закупівлю здійснили за спрощеною процедурою звітування для запобігання поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID-19. Лікарня замовила 2 тисячі масок з гумовими завушинами та металевим фіксатором на переніссі. Одна така маска коштуватиме 12 гривень.

Ціна на одноразові тришарові маски значно знизилась, в мережі аптек «D.S.» одноразові маски можна купити за ціною до 8 грн, а в «Епіцентрі» – до 10 грн. Наприклад, відділи освіти Галицького, Франківського, Шевченківського та Залізничного районів замовили тришарові маски у ТОВ «Авіація Галичини» по 7 грн за штуку.

Щодо Тернополя, то наприклад, 25 травня договір на постачання одноразових тришарових масок з металевим фіксатором підписало і управління освіти і науки Тернопільської міськради, де одна маска коштуватиме 6,95 грн.

Це лише другий договір підприємиці Марія Кравчик з тернопільською лікарнею №2, ще в 2017 році вона отримувала замовлення на лабораторні реактиви на 370 тис. грн. За даними Clarity, загалом підприємиця підписала договорів на понад 3,3 млн грн.

Наші Гроші