На Тернопільщині протестують на коронавірус близько 2 тисяч осіб, які мають відношення до ЗНО
За чотири дні на Тернопільщині планують протестувати на коронавірус близько 2 тисяч осіб, які мають відношення до проведення ЗНО на території області.
Про це повідомили вчора на нараді обласного штабу по боротьбі з коронавірусом.
Правда Оксана Чайчук, головний санітарний лікар Тернопільщини відзначила, що це фактично нереально.
Натомість керівник області наголосив, що це потрібно зробити і дане питання навіть не обговорюється.