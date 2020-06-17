На Тернопільщині протестують на коронавірус близько 2 тисяч осіб, які мають відношення до ЗНО

За чотири дні на Тернопільщині планують протестувати на коронавірус близько 2 тисяч осіб, які мають відношення до проведення ЗНО на території області.

Про це повідомили вчора на нараді обласного штабу по боротьбі з коронавірусом. Правда Оксана Чайчук, головний санітарний лікар Тернопільщини відзначила, що це фактично нереально. Натомість керівник області наголосив, що це потрібно зробити і дане питання навіть не обговорюється.