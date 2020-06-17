14:00 | 17.06.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині протестують на коронавірус близько 2 тисяч осіб, які мають відношення до ЗНО

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

За чотири дні на Тернопільщині планують протестувати на коронавірус близько 2 тисяч осіб, які мають відношення до проведення ЗНО на території області. 

Про це повідомили вчора на нараді обласного штабу по боротьбі з коронавірусом. 

Правда Оксана Чайчук, головний санітарний лікар Тернопільщини відзначила, що це фактично нереально.

Натомість керівник області наголосив, що це потрібно зробити і дане питання навіть не обговорюється. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *