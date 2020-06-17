Маркетплейс чи інтернет-магазин: що вибрати для онлайн-продажів

В останні роки ринок електронної комерції стрімко розвивається, і багато людей віддає перевагу купівлі необхідних речей у мережі. Це зручно та дозволяє заощадити час на інші справи. Звісно, подібна тенденція не залишилася без уваги підприємців, які працюють у сфері торгівлі. Перед ними гостро постало питання: залишити все, як є, і змиритися зі зменшенням прибутку або освоїти новий ринок, розширивши власний бізнес?

Звичайно, більшість прогресивних бізнесменів зробило вибір на користь другого варіанту, і лишилось тільки визначитися, як організувати продаж власних товарів у мережі. Зрозуміло, що потрібен майданчик, але яким він має бути?

Розпочати ведення бізнесу онлайн допоможуть спеціальні сервіси, як-от Zakupka.com. Їх називають маркетплейсами. По суті, це своєрідний торговий майданчик для підприємців, де можна орендувати вітрину без необхідності розробляти власний веб-сайт. Маркетплейс можна умовно порівняти з ринком, де кожен продавець має власне торгове місце. Проте, на відміну від реального ринку, подібні онлайн-майданчики більш організовані, а співпраця між ними та підприємцями чітко регламентована.

Не варто плутати торгову платформу з інтернет-магазином, оскільки між ними є суттєва різниця — кількість продавців. Якщо в каталозі інтернет-магазину представлені товари виключно одного постачальника, то на електронному майданчику різні підприємці розміщують свої пропозиції для клієнтів.

Чому краще починати саме з маркетплейсу? Відповідь проста: це швидко і зручно. Якщо ви вирішите розпочати бізнес з інтернет-магазину, то вам знадобиться час і фінансові ресурси на розробку веб-сайту. Окрім того, потрібно налаштувати систему оплати та комунікацію з клієнтами. А щоб отримати клієнтів, треба вивести свій сайт у пошуковий ТОП, що насправді досить складно зробити людині, які раніше навіть не чула про подібне.

Із сайтом покупок усе значно простіше: ви орендуєте вітрину і можете розмістити всі свої товари за день і одразу розпочати роботу. Натомість просуванням самого майданчика, аналізом трафіку, маркетинговою підтримкою займаються спеціалісти маркетплейсу. До того ж, за статистикою, відвідуваність подібних платформ значно вище, ніж окремих сайтів, тож клієнтська база вам фактично забезпечена.

Звичайно, власний сайт — ваша візитка, яка допомагає формувати бренд. Проте чи це дійсно найперша необхідність, чи краще спочатку використати готовий інструментарій, отримуючи реальний прибуток? Відповідь здається очевидною.

Які вигоди моделі маркетплейсу для учасників?

У подібній бізнес-моделі є три учасники: споживачі, компанії-постачальники товарів і послуг та безпосередньо компанія-оператор.

Вигода для споживачів очевидна: вони можуть швидко придбати всі необхідні товари на одному ресурсі. Крім того, у каталозі вони знайдуть пропозиції від різних компаній і зможуть обрати саме ту, яка найбільше їм підходить.

Постачальники теж мають вигоду від інтеграції в маркетплейс. Вони отримують вихід на широку клієнтську базу, користуються вже налагодженими механізмами комунікації з покупцями та системою оплати. Також підприємці не займаються оптимізацією ресурсу — це завдання компанії-оператора.

Проте яку ж вигоду отримує сам маркетплейс? Насамперед подібні майданчики можуть заробляти, отримуючи комісію з кожної трансакції, а також продаючи власні товари чи пропонуючи послуги, наприклад, логістичні.

Однак це не єдине джерело прибутку компанії-оператора. Вона також може надавати комерційні послуги підприємцям. Поширена практика — преміальні сервіси для постачальників: таргетована розсилка, промо-розміщення, поява в пошуковій видачі тощо.

Враховуючи це, стає очевидно, що подібна бізнес-модель вигідна для всіх учасників. Саме тому маркетплейси стали популярними як серед покупців, так і серед компаній, які тільки починають свій шлях в онлайн-бізнесі.