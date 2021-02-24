Тернопільська лікарня швидкої допомоги за 2020 рік провела майже 400 тисяч різноманітних аналізів

Пандемія COVID-19, яка охопила кожну країну на всіх континентах, поставила гостро питання про лабораторну діагностику цієї хвороби. Лабораторне підтвердження вірусу має важливе значення не тільки для забезпечення належного лікування пацієнтів, але і для полегшення ідентифікації інфікованих SARS-CoV-2 людей, у тому числі безсимптомних носіїв, яких потрібно ізолювати для обмеження поширення вірусу.

З початку пандемії клініко-діагностична лабораторія КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» удосконалила та впровадила різноманітні клінічні дослідження, які передбачені протоколом лікування і обстеження пацієнтів з підозрою та хворих на COVID-19, в тому числі й такі лабораторні показники як прокальцитонін, феритин, Д-димер, що мають дуже цінне прогностичне значення щодо перебігу коронавірусної хвороби.

На сьогодні важливим є виявлення антитіл до COVID-19, для визначення імунітету в перехворілих людей, що також успішно виконується колективом нашої лабораторії.

Для цих завдань лабораторія оснащена сучасною автоматичною та напівавтоматичною апаратурою відомих фірм та реагентами,що відповідають міжнародним стандартам: Medika Easy Stat США, Lablein(Австрія), Erba Lachema, (Чехія), Raito( Китай).

Лише за 2020 рік було проведено майже 400 тисяч різноманітних аналізів, які включають загальноклінічні дослідження ліпідного спектру крові, вуглеводного, ферментного, пігментного обмінів, ревмопроб, різноманітних гематологічних показників, параметрів кислотно-основної рівноваги та ін.

Щоденна робота над розширенням спектру досліджень, розвиток та удосконалення системи обстеження пацієнтів – професійне кредо нашого колективу клініко-діагностичної лабораторії КНП “ТМКЛШД”