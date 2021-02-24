Тернопільська лікарня швидкої допомоги за 2020 рік провела майже 400 тисяч різноманітних аналізів
Пандемія COVID-19, яка охопила кожну країну на всіх континентах, поставила гостро питання про лабораторну діагностику цієї хвороби. Лабораторне підтвердження вірусу має важливе значення не тільки для забезпечення належного лікування пацієнтів, але і для полегшення ідентифікації інфікованих SARS-CoV-2 людей, у тому числі безсимптомних носіїв, яких потрібно ізолювати для обмеження поширення вірусу.
З початку пандемії клініко-діагностична лабораторія КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» удосконалила та впровадила різноманітні клінічні дослідження, які передбачені протоколом лікування і обстеження пацієнтів з підозрою та хворих на COVID-19, в тому числі й такі лабораторні показники як прокальцитонін, феритин, Д-димер, що мають дуже цінне прогностичне значення щодо перебігу коронавірусної хвороби.
Щоденна робота над розширенням спектру досліджень, розвиток та удосконалення системи обстеження пацієнтів – професійне кредо нашого колективу клініко-діагностичної лабораторії КНП “ТМКЛШД”