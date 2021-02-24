На Тернопільському ринку горіли два кіоски (відео)

23 лютого у Тернополі на ринку горіло два кіоски. Про це повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

О о 17:24 виникл пожежа двох спарених торгових кіосків на території ринку ТОВ «Тріумф 2010». Внаслідок пожежі знищено одяг та торгове обладнання на площі 6 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано двома відділеннями чергового караулу 1 ДПРЧ та ОКЦ Управління, під час гасіння врятовано 2 торгові кіоски.

Нагадаємо, нещодавно на Тернопільському ринку згорів магазин одягу.