10:38 | 24.02.2021
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Новини Тернополя 

На Тернопільському ринку горіли два кіоски (відео)

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23 лютого у Тернополі на ринку горіло два кіоски.  Про це повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

О о 17:24  виникл пожежа двох спарених торгових кіосків на території ринку ТОВ «Тріумф 2010». Внаслідок пожежі знищено одяг та торгове обладнання на площі 6 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано двома відділеннями чергового караулу 1 ДПРЧ та ОКЦ Управління, під час гасіння врятовано 2 торгові кіоски.

Нагадаємо, нещодавно на Тернопільському ринку згорів магазин одягу.

 

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