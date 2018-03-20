Тернополян навчатимуть поважати своїх дітей

21 березня з нагоди відкриття сімейного клубу з навчання для дітей та дорослих “АТМОСФЕРА”, запрошуємо Вас на перший семінар “Яскраве батьківство”.

Експерт заходу – Олена Хома, (м. Хмельницький). Дитячий психолог, сімейний консультант, власниця приватного дитячого садка, тренер дитячих лідерських програм в різних містах України. Директор дитячого відділу Агенство ” Розвиток” м.Хмельницький.11 років практичного досвіду.

На тренінгу ви дізнаєтесь:

Як побудувати довірливі та люблячі відносини з дитиною?

Як мотивувати та чим зацікавити дитину?

Як стати авторитетом для своєї дитини і чому застарілі методи більше не працюють?

Ви найдете відповіді на ці та інші запитання. Ми на практиці розглянемо ситуації з власного життя учасників заходу та їх дітей, за бажанням.

В результаті тренінгу ви навчитесь:

поважати своїх дітей і прислухатися до їхньої думки, навіть якщо ви з ним не згодні;

делегувати відповідальність своїм дітям і не робити за них того, що вони можуть робити самі;

будувати взаємини з дітьми, враховуючи їх особливості, вподобання та характер;

як правильно підтримувати своїх дітей для їх ефективного розвитку;

Питання-відповіді.

Приходьте самі та запрошуйте друзів!

Місце проведення: вул. Чорновола 1, 1-й поверх, приміщення клубу “Атмосфера”.

Час проведення: 21.03.2018, початок о 18:15.

Номінальна вартість семінару 300 грн. З нагоди відкриття сімейного клубу “АТМОСФЕРА” вартість знижено:

100 грн – ціна по запису та передоплаті до 20.03.2018,

150 грн – ціна в день проведення заходу 21.03.2018.

ссилка для реєстрації:

https://docs.google.com/ forms/d/ 12TEuN8sBc2M_xvBb_ejiGQuoRW oqVm9Zhb6QiwXZqjY/ edit?ts=5aa7ad9b

Попередню оплату на семінар можна зробити за реквізитами карти Приватбанку № 5168 7427 0479 8176. Отримувач Сивак А.В. В коментарях, вказавши прізвище учасника та номер телефону.

Деталніше запитуйте за № тел.096 3 -700-800