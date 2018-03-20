Тернополян навчатимуть поважати своїх дітей
21 березня з нагоди відкриття сімейного клубу з навчання для дітей та дорослих “АТМОСФЕРА”, запрошуємо Вас на перший семінар “Яскраве батьківство”.
Експерт заходу – Олена Хома, (м. Хмельницький). Дитячий психолог, сімейний консультант, власниця приватного дитячого садка, тренер дитячих лідерських програм в різних містах України. Директор дитячого відділу Агенство ” Розвиток” м.Хмельницький.11 років практичного досвіду.
На тренінгу ви дізнаєтесь:
Як побудувати довірливі та люблячі відносини з дитиною?
Як мотивувати та чим зацікавити дитину?
Як стати авторитетом для своєї дитини і чому застарілі методи більше не працюють?
Ви найдете відповіді на ці та інші запитання. Ми на практиці розглянемо ситуації з власного життя учасників заходу та їх дітей, за бажанням.
В результаті тренінгу ви навчитесь:
поважати своїх дітей і прислухатися до їхньої думки, навіть якщо ви з ним не згодні;
делегувати відповідальність своїм дітям і не робити за них того, що вони можуть робити самі;
будувати взаємини з дітьми, враховуючи їх особливості, вподобання та характер;
як правильно підтримувати своїх дітей для їх ефективного розвитку;
Питання-відповіді.
Приходьте самі та запрошуйте друзів!
Місце проведення: вул. Чорновола 1, 1-й поверх, приміщення клубу “Атмосфера”.
Час проведення: 21.03.2018, початок о 18:15.
Номінальна вартість семінару 300 грн. З нагоди відкриття сімейного клубу “АТМОСФЕРА” вартість знижено:
100 грн – ціна по запису та передоплаті до 20.03.2018,
150 грн – ціна в день проведення заходу 21.03.2018.
ссилка для реєстрації:
https://docs.google.com/
Попередню оплату на семінар можна зробити за реквізитами карти Приватбанку № 5168 7427 0479 8176. Отримувач Сивак А.В. В коментарях, вказавши прізвище учасника та номер телефону.
Деталніше запитуйте за № тел.096 3 -700-800