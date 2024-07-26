Померла відома співачка з Тернополя, вокалістка гурту «Фіра» Ірина Музика. Про це Терену повідомили колеги-музиканти.

Слова співчуття висловила на сторінці Ірини у фейсбуці Христя Івашків:

З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні Ірина Музика залишила цей світ і увійшла у вічність. Вона з Господом. Її світла душа та добрі справи завжди залишаться у наших серцях. Ірина була прекрасною людиною, завжди готовою допомогти і підтримати. Її щирість, доброта та мудрість надихали нас усіх. Вона служила Господу до останнього свого подиху. Вічна пам’ять.

Сьогодні, 26 липня, о 19.00 годині в Домі скорботи за адресою м Тернопіль вул. Микулинецька, відбудеться панахида. 3-ій зал. Про це повідомив гітарист гурту «Фіра» Віталій Шостак.

Завтра похоронне служіння об 11:00 год розпочинається в домі печалі. Продовження похоронного служіння в с. В. Глибочок.