«Тернопільська область – лідер з підготовки лікарень до протидії COVID-19», – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко
Головний санітарний лікар України розповів про готовність регіонів до боротьби із COVID-19. За новими критеріями віднесення до «червоного» рівня епіднебезпеки (захворюваність у 5 разів вище середньої по Україні за останні 14 днів, яка наразі складає 99,8 на 100 тисяч населення) з 28.09.2020 «червоними» стали 2 адміністративних одиниці. Це – місто Бережани Тернопільської області та, власне, сам обласний центр –Тернопіль. – написав Віктор Ляшко на своїй сторінці у фейсбуку.
«Хочу зазначити, що на сьогодні, за нашими аналітичними даними Тернопільська область є лідером з підготовки лікарень до протидії COVID-19 серед регіонів України відразу за усіма чотирма аналітичними показниками у розрахунку на 100 тисяч населення», – написав Віктор Ляшко на своїй сторінці у фейсбуку.
Головний санітарний лікар також додав, про які саме показники йдеться:
- загальна забезпеченість ліжок, відведених під ковід
- забезпеченість ліжкомісцями з підведеним киснем
- забезпеченість ліжкомісцями у відділеннях інтенсивної терапії
- забезпеченістю апаратами ШВЛ.
«Така підготовленість дозволяє місцевій системі охорони здоров’я справлятися із найбільшим в країні рівнем захворюваності та надавати допомогу тим, хто її потребує», – констатував Віктор Ляшко.