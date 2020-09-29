«Тернопільська область – лідер з підготовки лікарень до протидії COVID-19», – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко

Головний санітарний лікар України розповів про готовність регіонів до боротьби із COVID-19. За новими критеріями віднесення до «червоного» рівня епіднебезпеки (захворюваність у 5 разів вище середньої по Україні за останні 14 днів, яка наразі складає 99,8 на 100 тисяч населення) з 28.09.2020 «червоними» стали 2 адміністративних одиниці. Це – місто Бережани Тернопільської області та, власне, сам обласний центр –Тернопіль. – написав Віктор Ляшко на своїй сторінці у фейсбуку.

«Хочу зазначити, що на сьогодні, за нашими аналітичними даними Тернопільська область є лідером з підготовки лікарень до протидії COVID-19 серед регіонів України відразу за усіма чотирма аналітичними показниками у розрахунку на 100 тисяч населення», – написав Віктор Ляшко на своїй сторінці у фейсбуку.

Головний санітарний лікар також додав, про які саме показники йдеться:

загальна забезпеченість ліжок, відведених під ковід

забезпеченість ліжкомісцями з підведеним киснем

забезпеченість ліжкомісцями у відділеннях інтенсивної терапії

забезпеченістю апаратами ШВЛ.

«Така підготовленість дозволяє місцевій системі охорони здоров’я справлятися із найбільшим в країні рівнем захворюваності та надавати допомогу тим, хто її потребує», – констатував Віктор Ляшко.