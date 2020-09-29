На полях «Бучачагрохлібпрому» розпочали збір соняшнику

Перші врожаї соняшнику почали збирати на полях ТзОВ «Бучачагрохлібпром».

На ділянках біля «Об’їзної» працює десять комбайнів. Проконтролювати процес, поцікавитися роботою комбайнерів та розпитати про функції нових комбайнів на поле приїхав голова наглядової ради Петро Гадз.

– Я працюю в «Бучачагрохлібпромі» вже третій сезон. Підприємство створює для свого колективу дуже комфортні умови роботи – стабільна та гідна заробітна плата, офіційне працевлаштування, соціальні виплати. Наприклад, за попередній місяць я отримав 60 тисяч гривень. Окрім цього, працюємо ми на найсучаснішій техніці. Нові комбайни дають змогу якісно та швидко зібрати врожай, без будь-яких втрат. Монітор показує урожайність, вологість, розхід палива, – розповідає комбайнер Роман Дяк.

Нагадаємо, у липні компанія відомого аграрія та мецената, Героя України Петра Гадза отримала в лізинг від банкової установи Credit Agricole Bank нові комбайни John Deere t670i.