Тернопільська область на 100% виконала призов на строкову службу

На Тернопільщині під час весняно-літнього призову на строкову службу у ЗСУ призвали 444 особи. Про це повідомив військовий комісар Ігор Гусєв.

За його словами, область на 100 % виконала призовну кампанію. Призов тривав три місяці з 1 квітня до 30 червня, пише Суспільне.

“Ми почали відправляти призовників 5 квітня до місця проходження служби. Проблематика в останні часи завжди є – це масове ухиляння юнаків призовного віку від проходження медичної комісії, від надання документів. Ця тенденція щороку погіршується, навіть маючи законні підстави для відстрочки проходження служби молодь ігнорує вимоги чинного законодавства. Верховна рада збільшила відповідальність у 10 разів, за порушення вимог чинного законодавства, дозволила національній поліції займатися безпосереднім розшуком ухилянтів”, – каже Гусєв.

Кожний територіальний центр проводив оповіщення юнаків, які досягли віку від 18 до 27 років.

“Всім роздали повістки по місцю проживання призовників. Після цього призовник прибував і проходив комісію, а вже по ньому виносилось рішення. Якщо він не прибував до10 діб після початку призову, то починалися розшукові заходи”, – розповів Гусєв.

Усі призовники проходять підготовку у військових частинах, їх не залучатимуть до виконання завдань у зоні операції Об’єднаних сил. Термін військової служби становить 18 місяців. Для призовників, які мають вищу освіту та ступінь магістра, термін військової служби складає 12 місяців.

Звільненню від призову підлягають юнаки, яким виповнилося 27 років, які отримали після завершення навчання офіцерське звання, у яких близькі родичі загинули або отримали інвалідність під час проходження строкової військової служби, а також ті юнаки, які проходили військову службу в інших державах до отримання громадянства України

Після того, як призовника направлять до військової частини, йому виплатять одноразову грошову допомогу – 4 540 гривень. За чоловіками, які працювали до призову, зберігається місце роботи та середньомісячна заробітна плата. Роботодавцю її компенсують із держбюджету.

Наступний призов на строкову військову службу цьогоріч буде з жовтня по грудень для юнаків 18-27 років.