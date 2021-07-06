Винуватцю смертельної ДТП біля Тернополя не вдалося оскаржити вирок

Винуватець смертельної ДТП поблизу Тернополя не зміг оскаржити вирок суду.

Аварія сталась у травні 2018-го року неподалік села Мишковичі.

49-річний водій “Шевроле”, будучи нетверезим, не обрав безпечну швидкість та, не впоравшись з керуванням на повороті, допустив перекидання авто. В результаті один з пасажирів загинув, інший – отримав травми.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду, чоловіка засудили за ч. 2 ст. 286 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами 3 роки. Також суд ухвалив прохання стягнути з нього 1 млн 500 грн моральної шкоди на користь рідних потерпілого та зобов’язано щомісяця сплачувати по 7 тис. 875 грн батькам довічно, двом дітям – до досягнення повноліття.

Не погодившись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанції, захисник засудженого подав касаційну скаргу, в якій просив зменшити розмір моральної шкоди.

Верховний Суд прийшов до висновку, що судами першої та апеляційної інстанцій винесено законні, обґрунтовані та вмотивовані рішення і підстав для їх скасування немає. Також він залишив без змін розмір моральної шкоди.

За матеріалами пресслужби Тернопільського апеляційного суду.