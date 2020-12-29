Тернопільська облдержадміністрація замовила лікарням обладнання на 42 млн грн

Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації підписало два договори на закупівлю рентген-систем та апаратів для ультразвукової діагностики на 42 млн грн. Постачальником в обох випадках стала компанія ТОВ «Медіпрайм».

За першим контрактом на 29,1 млн грн придбають шість рентгенівських систем моделі Moviplan. У комплектацію рентгену входитимуть: радіографічний стіл та вертикальна стійка знімків, рентгенівський генератор, плоскопанельний детектор, робочі місця оператора і лікаря та медичний принтер. Один апарат коштуватиме 4,85 млн грн.

Нещодавно такі рентгени у цієї компанії замовляв департамент охорони здоров’я Чернівецької ОДА за тією ж ціною. Однак ще в липні «Медіпрайм» постачало апарат у Тернопільську дитячу лікарню за 4,5 млн грн, що на 7% дешевше.

За іншим договором управління придбає сім систем ультразвукової діагностики E-Cube i7 за 12,95 млн грн. Це пристрій, який дозволяє проводити дистанційні діагностичні обстеження та сканування внутрішніх органів. Ціна за одиницю — 1,85 млн грн.

Куди поїде обладнання?

В умовах контракту зазначені лікарні, для яких управління охорони здоров’я купило обладнання:

Тернопільська університетська лікарня — одна рентген-система та дві системи для УЗД,

Бережанська центральна міська лікарня — одна рентген-система і система для УЗД,

Кременецька районна лікарня — одна рентген-система і система для УЗД,

Чортківська районна лікарня — одна рентген-система і система для УЗД,

Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги — одна рентген-система і система для УЗД,

Тернопільська міська лікарня №2 — одна рентген-система і система для УЗД.

Про постачальника

ТОВ «Медіпрайм» зареєстровано у 2017 році, а його теперішній власник – це киянин Тарас Коваль. Раніше фірма належала Вірі Морозенко. За рік до того, як стати власником компанії, Тарас Коваль шукав роботу водія. Як досвід роботи він вказував аналогічну роботу водія-помічника керівника в «Латчбахер Україна» та сімейного водія. Раніше Тарас Коваль був власником ТОВ «Прайм Т-Сервіс», яке заснував у червні 2017 року. Втім вже у травні 2018 року вирішив його ліквідувати. З початку 2020 року ТОВ «Медіпрайм» отримало 251 державне замовлення на 139 млн грн.