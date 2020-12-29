Ольга Ярмоленко: Тернопільщина серед регіонів найкраще забезпечила «ковідні» заклади кисневими точками

Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації провело селекторну онлайн-нараду з генеральними директорами – головними лікарями з питань подолання COVID-19. На порядку денному – готовність обласної системи охорони здоров’я надавати допомогу в умовах розповсюдження коронавірусу та результати реалізації заходів із забезпечення лікарень області киснем для лікування хворих на COVID-19.

Зокрема, начальниця Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Ольга Ярмоленко наголосила, що «наразі завдання забезпечення киснем ліжкового фонду, що визначено для прийому хворих на COVID – виконано».

– Урядове доручення виконане у повному обсязі. Завдяки субвенції з державного бюджету, друга частина якої надійшла в область, проведено колосальну системну роботу, закупівлю та встановлення кисневого медобладнання. Також частково його отримано благодійно.

Відтак, Тернопільщина – станом на сьогодні – має найкращий результат серед регіонів на рівні показника 85,5% забезпеченості ліжкового фонду для лікування COVID-19 з кисневими точками.

Тому дякую усім за забезпечення лікарень кисневим устаткуванням. І продовжуємо працювати у такому ж режимі.

Зі свого боку Головний державний санітарний лікар Тернопільської області, в.о. ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр» поінформувала, що за оперативною інформацією лабораторного центру в області сьогодні, 29 грудня, за проведеними дослідженнями у тринадцяти районах підтверджено 82 нових випадки COVID-19.

– В останній тиждень нові випадки захворюваності не перевищували двох сотень, (окрім 24-25 грудня), а впродовж двох днів їх кількість знижувалася до менше сотні – зазначила Оксана Тимофіївна. – Однак ми продовжуємо працювати і кожного дня моніторити епідситуацію.

– Не дивлячись на покращення епідситуації в області, хотіла би ще раз звернутися до громадян та закликати і надалі дотримуватися тих карантинних обмежень, які встановлені МОЗ – наголосила Ольга Ярмоленко.