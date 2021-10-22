Тернопільська пенсіонерка залишилася без догляду через COVID-19 у соцпрацівниці

Пенсіонерка Лідія Попович, яка не може ходити, залишилася без догляду. Жінка розповіла, що живе сама, а соцпрацівниця, яка нею опікувалася, захворіла на COVID-19. Лідії потрібно щодня робити уколи.

Без догляду залишилася одинока пенсіонерка Лідія Попович, бо соціальна працівниця, яка нею опікувалася, через хворобу пішла на лікарняний. Жінка хворіє, сама пересуватися не може. Чотири рази на день їй треба робити уколи, але нема кому, розповіла сусідка Лідії Попович Тетяна Посипенко-Богуцька.

Лідія Попович живе сама, їй 67 років, рідних немає. Жінка розповідає, відколи захворіла на цукровий діабет, нею опікувалася соціальна працівниця міського територіального центру. Три тижні тому пенсіонерка потрапила до лікарні, додому повернулася три дні тому і дізналася, що соцпрацівниця, яка їй допомагала, на лікарняному.

“Перехворіла ковідом, тепер не можу ходити. Не можу встати, навіть в туалет не можу сама зайти. Мені потрібна якась допомога, але ніхто не приходить. Якась заміна повинна бути. Та як так, щоб ніхто не прийшов, не запитався чи є хліба за що купити, нічого абсолютно”, – каже пенсіонерка.

Доглядає за Лідією Попович її сусідка по гуртожитку Тетяна Посипенко-Богуцька. Каже, щоб не залишати жінку без догляду, взяла відпустку за власний рахунок:

“Я вдома сиджу, доглядаю, я перевдягаю, мушу підгузки поміняти. Я не можу фізично підняти людину, їй потрібно чотири рази вколоти інсулін, чотири рази їсти зробити. Дзвоню в соцзабез по якусь допомогу. Відколи її привезли додому, ніхто нею не поцікавився. А де соцпрацівники, чому за три дні ніхто не прийшов?”.

Директор міського територіального центру Віталій Хоркавий розповів, до пенсіонерки не відправили іншого соцпрацівника, бо не знали, що Лідію Попович виписали з лікарні. Каже, їх повідомили про це тільки вчора, зателефонувала сусідка Лідії. Тепер збиратимуть документи, щоб оформити жінку в спеціалізований медичний заклад:

“Ми зараз готуємо документи для того, щоб можна було пані Попович поселити в Тернопільський геріатричний будинок, де за нею було б цілодобове медичне спостереження, щоб їй надавали постійно ці послуги, оскільки територіальний центр не має права обслуговувати людей, які є повністю лежачими”.

За словами Віталія Хоркавого повідомити про те, що людина повернулася з лікарні мав би сімейний лікар. Сімейна лікарка Лідії Попович Вікторія Рапіта коментувати ситуацію відмовилася.

На обслуговуванні міського територіального центру соціального обслуговування населення перебувають майже 500 одиноких. Їх обслуговують 49 соціальних працівників, розповів Віталій Хоркавий.

Суспільне