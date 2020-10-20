“Тернопільська школа-інтернат залишиться самостійною установою. Але це не крапка”, – Володимир Труш

Тернопільська спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ступенів залишиться самостійною установою. Про це повідомляють в ОДА.

Сьогодні депутати облради скасували своє рішення про реорганізацію, яким поставили під загрозу навчання дітей з особливими потребами.

Воно приймалося без обговорення та погодження фахівців сфери освіти, в тому числі профільного управління ОДА.

Тому адміністрація зробила все, аби повернути розгляд цього питання у правове поле, – каже очільник області Володимир Труш.

Прикро, що мав місце такий випадок, який сколихнув громадськість. Водночас вдячний батькам за позицію.

Це не крапка. Перед нами стоять ряд завдань для забезпечення якісних умов навчання, як для учнів спеціальної школи, так і для вихованців колегіуму «Знамення». Діти мають навчатися у комфортних умовах. Управління освіти ТОДА має напрацювання щодо покращення матеріально-технічних умов колегіуму «Знамення». Ці пропозиції обов’язково будуть обговорені з громадськістю.