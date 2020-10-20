Головний лікар онкодиспансеру Леонід Шкробот: “У людей немає цінності власного здоров’я, то про що можна говорити?”

Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує, що у третині випадків раку можна запобігти. Водночас щороку в Україні зокрема і в світі загалом кількість випадків цього захворювання зростає. ​

Киньте палити, адже, за даними ВООЗ, 22% онкохворих людей у світі помирають від раку, який виник внаслідок куріння. А відмовившись від цигарок, ви зменшуєте ризик раку на 70%. Не вживайте алкоголю, бо безпечної для здоров’я дози взагалі не існує. Але є пряма залежність ризику раку від доз алкоголю: що більше спиртних напоїв ви вживаєте, то вищим стає ризик раку. Притримуйтесь здорового способу життя і вчасно проходьте медичні огляди у всіх спеціалістів, особливо, якщо онкологічні захворювання були у вашій родині. Усі прекрасно знають про ці факти, однак до онкологічного диспансеру здорові люди на перевірку не поспішають. Халатне ставлення до свого здоров’я в багатьох тернополян процвітає, а статистика зростає з кожним днем…

За даними обласного канцреєстру (реєстр захворювань пацієнтів із злоякісними пухлинами), за шість місяців 2020 року зареєстровано 1 152 випадки злоякісних захворювань. Ця цифра менша, ніж минулорічна, адже у 2019 році рак діагностували у 1543 випадках. Проте не слід радіти, адже рік ще не завершився і кількість хворих зовсім не зменшилась. Через пандемію велика кількість пацієнтів просто відмовилися перевіряти свій стан організму, хоча онкологічний центр на карантині не перебував.

Наше видання звернулося до головного лікаря Тернопільського обласного онкологічного диспансеру Леоніда Шкробота, аби в котрий раз донести до своїх читачів, що перевіряти стан свого організму потрібно обов’язково, а також розвіяти міфи стосовно самолікування.

– Уже вкотре ми говоримо про те, що рак – це не вирок, і звісно, це так. Але чомусь більшість упевнена, що коли пацієнт прийде на третій, а не на четвертій стадії, то його можна врятувати і лікар зобов’язаний це зробити. Третя і четверта стадії – це запущені випадки, і в більшості тут лікарі можуть надавати симптоматичне лікування. Перша та друга стадії – це той період, коли ми говоримо про цілковите одужання. Перехід від другої до третьої стадії – це досить великий проміжок часу, не один місяць, тому вкотре повторюю, що діагностика на ранніх термінах рятує життя пацієнту. Ковід, звичайно, наніс свій удар, адже помітно, що пацієнтів стало менше. Причина подекуди смішна, адже люди бояться заразитися коронавірусом, водночас ставлять під загрозу своє життя, бо онкологія не вибирає.

За шість місяців у нас страшна статистика: рак ротової порожнини – 44 пацієнти, глотки – 35, рак шлунка – 52, прямої кишки – 109, трахея, бронхи – 141. Це пацієнти не лише нові, а й ті, які лікувалися раніше, у кого стався рецидив, але все-таки цифри досить великі, – розповідає Леонід Шкробот.

«Прихований рак – найпідступніший»

– Інформаційного голоду зараз немає. На кожному кроці пишуть та говорять про те, що треба йти на перевірку. Чому ж статистика зростає? Хто несе відповідальність?

– Справді, інформації дуже багато і ніхто не обділений нею. Усім відомо про наслідки онкологічних захворювань, більше того, майже у кожного українця рак забрав на той світ когось із родичів чи знайомих. Але навіть наглядний приклад не підштовхує людей до вчасного діагностування. Раніше питання медичного огляду контролювалося, зараз, на жаль, цього немає. Мені прикро це говорити, але здається, якщо наших людей не поставиш перед фактом і не введеш профогляд на державному рівні, то ніхто до лікаря не піде. На даний час усі пацієнти мали змогу підписати декларації із сімейними лікарями, тим самим питання раннього виявлення перекладено на первинну ланку. Моя думка з цього приводу така: якщо лікар веде медичний супровід пацієнта, то він відповідно й бере на себе відповідальність за його здоров’я. Він повинен вчасно направити на момографію та інші обстеження, котрі можуть вчасно діагностувати проблему. Первинна ланка на даний час відповідає за своєчасне направлення на обов’язкові скринінги (шийки матки, момографія, обстеження простати тощо) Онкопрофогляд на даний час уже не прописаний у законодавстві, він входить до загального медичного огляду, який надають сімейні лікарі. Тому пацієнтам важливо вчасно звертатися до сімейного лікаря, розповідати про всі свої скарги, наполягати на направленні до онколога, а сімейному лікарю – спостерігати за здоров’ям своїх пацієнтів та попереджати розвиток небезпечного захворювання.

– Існує таке поняття, як прихований рак, коли симптоматика відсутня. На що варто звернути увагу людині, аби сімейний лікар вчасно зреагував?

– Саме в цьому і складність діагностування онкологічних захворювань. Запідозрити онкологію можна за багатьма критеріями: різка втрата ваги (схуднення), втрата апетиту, зміни в загальних аналізах (у крові), хронічні захворювання погано лікуються, кров у калі, в сечі. Є також і непрямі симптоми раку. Це неврологічні порушення, які можуть проявлятися ще до клінічних проявів. У нас був пацієнт, в якого був тремор повіки. Неврологи вчасно направили до нас, оскільки є описані випадки, що такий стан може бути передвісником раку. Коли ми його обстежували, виявили пухлину першої стадії, яка давала хронічну інтоксикацію організму, і таким чином це проявлялося неврологічно. Зовнішньо дуже важко визначити, є в людини онкологія чи ні. Тому важливо проходити комплексне обстеження усього організму.

– На Вашу думку, які є найпідступніші онкологічні захворювання?

– Усі вони є небезпечними, якщо вчасно не виявити та не почати лікування, але є й такі, що діагностуються дуже пізно, через те що нічого людину не турбує. А є такі, котрі на перших стадіях можуть моментально отруювати організм метастазами. До прикладу, це меланома – один з найнебезпечніших видів раку, оскільки розповсюджується через лімфу і кров майже в усі органи. Зазвичай метастази меланоми з’являються протягом першого року від початку захворювання. Вони спочатку поширюються в лімфатичні вузли, пізніше – в легені, печінку, кістки, головний мозок. Інший вид – рак підшлункової залози. З цією пухлиною ситуація дуже важка, адже це вкрай важливий орган, у якому виробляється інсулін та інші гормони. Рак підшлункової залози – дуже агресивна пухлина. У всіх на слуху смерть Стіва Джобса, який помер від раку підшлункової. Це той приклад, коли, маючи велике матеріальне забезпечення, людину не вдалося врятувати. Підшлункова залоза складається з головки, тіла та хвоста. Якщо пухлина розмістилася у хвості, то оперативним втручанням він видаляється і пацієнт іде на одужання (за умови, якщо немає метастазів). Коли ж пухлина знаходиться у тілі або ж в голівці підшлункової, така операція вважається найбільш складною і має свої наслідки. Але знову ж таки ми говоримо про оперативне втручання, якщо немає метастазів.

«Метастази без пухлини можуть жити та розширюватись»

– У народі існує міф, якщо вирізати пухлину, то метастази відмирають, чи правда це?

– Ні, це неправда. Пухлини метастазують декількома шляхами, основний – це лімфогенний (через лімфатичну систему) та гематогенний (через кровоносну систему). Це стосується часто меланоми, раку молочної залози. Такі метастази йдуть у головний мозок, печінку, якщо в печінці вони поодинокі, то проводиться оперативне втручання.

– Ще один міф, який ходить серед наших людей: прогулянки на сонці можуть провокувати онкологічні захворювання?

– Це не міф, це підтверджений факт. Здоровий загар – це коли ми перебуваємо на сонці й ультрафіолет, який отримуємо, не спричиняє почервоніння шкіри. Це дуже важливо. Напевне, зараз читачі здивуються: а як тоді їздити на море? Все дуже просто. Почервоніння шкіри так само, як і потемніння – це захист. Загар – це захист організму від ультрафіолету. Користь ультрафіолету тоді, коли немає почервоніння. Аби захистити свою шкіру, є захисні креми та відповідні години, коли сонце безпечне. Піддавати шкіру сонячному впливу також треба поступово.

– Гарячі напої можуть провокувати рак – чи справді це так?

– Давайте поглянемо на країни, клімат яких досить спекотний та відрізняється від нашого. Вони у спеку п’ють гарячий чай, таким чином рятуються від неї. Такий метод називають ще обманом організму. Організм закриває найдрібніші капіляри, і таким чином людині стає прохолодніше. Але тим самим наражають себе на небезпеку, адже через надмірне споживання надто гарячих напоїв може розвинутися рак стравоходу. Тому гарячі напої на постійній основі можуть провокувати онкологічні захворювання.

– Що можете сказати стосовно прийому соди? Кажуть, що в лужному середовищі пухлина розвиватися не може…

– Так, існує твердження, що в лужному середовищі рак не може жити. Випивши склянку води з содою, ви на деякий час змінили кислотне середовище. Але цей метод побороти рак не може. Я медик та прихильник доказової медицини. Якщо до мене приходить пацієнт і питає про настойки з грибів, я завжди кажу: якщо офіційна медицина дає вам шанс на одужання, не займайтеся самолікуванням! Є такі ситуації, коли лікарі опускають руки, тоді людині треба дати хоча б психоемоційний шанс на одужання. Оскільки є випадки, коли від самонавіювання люди йшли на покращення.

На завершення Леонід Володимирович радить усім прислухатися до свого організму, не займатися самолікуванням та не лікувати себе через інтернет-мережі. Вчасно звертатися до лікаря та постійно підтримувати стан свого здоров’я у належній формі.

Соломія Вершигора



