Тернопільська школярка шокувала інтернет своїм відео

Днями у Тернополі сталася кричуща подія, яка не залишила осторонь тернополян і навіть поліцію. Підлітки вирішили познущатися зі своєї ровесниці, поставили її на коліна в одному із закладів міста та змушували зізнатися у тому, що вона легкої поведінки.

Відео, яке розлетілося мережею інтернет, і набуло тисяч переглядів, у мережу «Інстаграм» «залили» друзі Тетяни, які були на стороні кривдниці. Імовірно, вони думали, що такі приниження оцінить на високому рівні старше покоління, однак все обернулося проти них. Тетяна, привселюдно записуючи на телефон, запитує у постраждалої Вікторії, чи вона легкої поведінки. Вікторія деякий час мовчить, потім відповідає: ні. Кривдницю це злить, і вона наказовим тоном говорить, аби та визнала та сказала, що вона «шльондра». Після тиску Вікторія каже: так. Постраждала думала, що на цьому все припиниться, але ж ні, Тетяна разом із групою підтримки відвели Вікторію в бік і вимагали, аби та стала на коліна та вибачалася. За що, у відео не йдеться. Така поведінка підлітків обурила все місто. І громада почала ставати на захист Вікторії. Відео перепощено на сторінки в соцмережі поліції, керівниці управління освіти та науки міської ради Ольги Похиляк та дирекції школи №5, де навчається кривдниця.

Про Тетяну відомо, що їй 14 років, окрім шкільного навчання, дівчина відвідує і музичну школу №1 ім. Барвінського. Там її хвалять та розповідають, що вона є переможницею кількох міжнародних конкурсів, вокалісткою і проявляє свої обдарування у грі на фортепіано, здобула перемоги в інструментальному жанрі. Від такої поведінки прекрасної «леді», як про себе пише сама Тетяна у мережі «Інстаграм», викладачі, м’яко кажучи, шоковані. Ще у Тетяни є хобі, вона займається створенням іміджу людей, робить жіночі макіяжі. Дівчину частенько запрошують до салонів краси в якості моделі. На просторах соціальної мережі Тетяна активно веде «блогерське життя», демонструє свої фото у купальнику та з салонів краси.

Тернополяни дану подію обговорюють дуже агресивно, закликають батьків дівчат відреагувати на таку поведінку та присікти неприпустимі діяння.

Поліціянти не залишилися осторонь такої події. Правоохоронні органи з’ясували осіб, зображених на відео, та провели профілактичну бесіду. Окрім цього, дівчата у поліції розповіли, що причиною їхньої сварки став хлопець та спілкування в інтернеті. Тетяна розповіла, що Вікторія раніше дозволила собі виражатися образливими словами у бік її мами, тому кривдниця вирішила їй помститися. Між собою дівчата знайомі місяць, навчаються в різних закладах освіти, тому факт булінгу був виключений. Кривдниця у своєму вчинку розкаялась і попросила пробачення у знайомої. Але за її дії до адмінвідповідальності притягнуть батьків. Вони відповідатимуть перед законом згідно зі статтею 184 частина 3 КУпАП.

Поліція звертається до батьків та громади міста, аби ті не перекладали відповідальність за виховання дітей на вчителів чи правоохоронні органи. Також залишається відкритим той факт, у якому саме закладі міста відбулося цькування підлітка та чому ні адміністрація, ні охорона ніяк не відреагували?



