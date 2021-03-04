Збільшення губ + екстра бікіні у подарунок!
Розцвітайте разом з весною! До Міжнародного жіночого дня, МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль», приготував подарунки представницям прекрасної статті.
Ідеальні та спокусливі губи – мрія кожної жінки. Наші досвідчені косметологи втілять Вашу мрію в реальність!
Кожна жінка, яка збільшить губки в нашому медичному центрі, отримає епіляцію найсучаснішим лазером, «золотим стандартом» епіляції, апаратом Candela GentleLase Pro-U в подарунок!
Лише з 8 по 15 березня 2021 р.
Збільшення губ + Лазерна епіляція Candela «Екстра Бікіні» у подарунок!
Назва препарату
Вартість
Juvederm
від 3900 грн.
- Процедури проводять висококваліфіковані лікарі-косметологи.
- Використовуються високоякісні препарати відповідно до міжнародних стандартів.
- Процедури є безболісними, комфортними і ефективними.
Зустрічайте весну красивими!!!
Консультація лікаря-косметолога безкоштовна!
Запис на консультацію за телефоном: (0352) 52 52 52 і (068) 752 52 52.