13:30 | 4.03.2021
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Бізнес-Погляд 

Збільшення губ + екстра бікіні у подарунок!

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Розцвітайте разом з весною! До Міжнародного жіночого дня, МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль», приготував подарунки представницям прекрасної статті.

Ідеальні та спокусливі губи – мрія кожної жінки. Наші досвідчені косметологи втілять Вашу мрію в реальність! 

Кожна жінка, яка збільшить губки в нашому медичному центрі, отримає епіляцію найсучаснішим лазером, «золотим стандартом» епіляції, апаратом Candela GentleLase Pro-U в подарунок!

Лише з 8 по 15 березня 2021 р.

Збільшення губ + Лазерна епіляція Candela «Екстра Бікіні» у подарунок!

Назва препарату

Вартість

Juvederm 

від 3900 грн.

 

  • Процедури проводять висококваліфіковані лікарі-косметологи.
  • Використовуються високоякісні препарати відповідно до міжнародних стандартів.
  • Процедури є безболісними, комфортними і ефективними.

Зустрічайте весну красивими!!!

Консультація лікаря-косметолога безкоштовна!

Запис на консультацію за телефоном: (0352) 52 52 52 і (068) 752 52 52.




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