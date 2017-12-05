Тернопільська студентка вперше в історії Тернопільського жіночого регбі запрошена до складу національної збірної України

З 26 листопада до 3 грудня на олімпійській базі у Конча-Заспі біля Києва проходив навчально-тренувальний збір молодіжної збірної України регбі-7 (дівчата U-17).

Студентка першого курсу КЕПІТ Тернопільського національного економічного університету Блашків Христина (група МЕНт-12; тренер Маляр Е. І.) успішно пройшла збори. За рішенням тренерської ради дівчина потрапила до основного складу молодіжної збірної України, яка у квітні 2018 року братиме участь у Чемпіонаті Європи (Франція).

Крім того, студентка другого курсу факультету фінансів Ткач Оксана (тренер Маляр Е. І.) вперше в історії Тернопільського жіночого регбі запрошена до складу національної збірної України з регбі-7! Навчально-тренувальний збір також проходитиме на олімпійській базі у Конча-Заспі біля Києва з 18 по 24 грудня 2018 року.

За інформацією сайту ТНЕУ.