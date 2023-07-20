Тернопільська влада нарешті не має прав на Серетський заказник

Прокуратура через суд повернула державі 7 га земель заказника вартістю 199 млн грн із незаконного володіння Тернопільської міської ради

Західний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Тернопільської міської ради й залишив в силі рішення суду першої інстанції про повернення державі земельної ділянки площею 7 га в гідрологічному заказнику «Серетський» вартістю 199 млн грн.

Нагадаємо, з державної власності незаконно вибули землі заказника «Серетський». Вони були передані до комунальної власності Тернопільської міської ради як землі сільськогосподарського призначення. Проте, оскільки ці ділянки є землями природно-заповідного фонду, вони мають належати державі, відтак Тернопільська окружна прокуратура звернулась з позовом до суду.

Суд першої інстанції підтримав позицію прокурорів і повернув землі заказника у державну власність.

Незважаючи на активний спротив представників Тернопільської міської ради та подану ними апеляційну скаргу з доводами про відсутність підстав для повернення земельних ділянок у власність держави, суд апеляційної інстанції відхилив скаргу міськради та залишив в силі рішення суду першої інстанції.

Участь у розгляді справи забезпечували прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської та Львівської обласних прокуратур.

Рішення суду вступило в законну силу.