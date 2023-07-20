Xiaomi Redmi Note 12 – доступний хіт від китайського бренду



Виробник Xiaomi активно розробляє нові моделі телефонів, які є відмінною альтернативою багатьом усталеним брендам. Незважаючи на виробництво в Китаї телефони відрізняються високою якістю та стабільністю, багатофункціональністю та технологічністю. До того ж є розділення на серії, що дозволить обрати як флагмани, так і бюджетні із середніми категоріями під будь-який бюджет.

Модель Xiaomi Redmi Note 12 має флагманський екран, корпус ультратонкий, також є потрійна камера зі штучним інтелектом. Ознайомитися з детальними характеристиками найзручніше тутhttps://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/mobilnye_telefony_xiaomi-redmi-note-12.html, де шляхом проб і помилок ми виявили, що телефон дійсно є продуктивним і багатофункціональним, виконуючи велику кількість завдань. За бажанням на сайті можна оформити доставку до багатьох міст України.

Дисплейний модуль

Телефон оснащується дисплеєм AMOLED діагоналлю 6,67 дюйми. У нього роздільна здатність FHD+ і частота оновлення 120 Гц. Пікова яскравість на рівні 1200 ніт. Вказаний вище телефон знаходиться в середньому ціновому діапазоні, але характеристики екрана такі самі, як у багатьох флагманських пристроях. Загалом екран відрізняється яскравою та деталізованою картинкою, чорний колір глибокий та насичений.

Відгук дуже швидкий, а плавна зміна кадрів не дозволить очам втомлюватися. Тепер телефон можна використовувати тривалий час без негативного впливу на здоров’я. Плавність зміни кадрів дає багато переваг під час активації ігор.

Інтерфейси та роз’єми

Виробник пропонує відомий усім набір варіантів для підключення:

• Wi-Fi (стандарт 802.11 ac );

• Bluetooth (п’яте покоління);

• навігація (GPS, Galileo та ГЛОНАСС);

• NFC (присутня);

• USB (стандарт USB Type-C);

• роз’єм 3,5 мм (є).

Цього достатньо, щоб по-різному використовувати пристрій із тією чи іншою метою.

Потужність та елегантність

Корпус тонкий і має всього 7,9 мм завтовшки. Мінімалізм у дизайні гарантує витонченість та лаконічність, до того ж він комфортно відчуватиметься в долоні протягом тривалого часу. Зовнішній вигляд завжди можна змінити за допомогою придбання захисного чохла.

За продуктивність відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, а в парі з ним буде працювати пам’ять LPDDR4X. Завдяки додатковій оптимізації смартфон працюватиме швидко та ефективно, виконуючи велику кількість поставлених завдань.