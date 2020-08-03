Тернопільська влада скасували червону зону, встановлену Урядом

Прийняття обмежень червоної зони у Тернополі вважають невідповідним щодо ситуації поширення COVID-19. На позачерговій 53-ій сесії VII скликання Тернопільської міської ради розглянули питання про скасування рішення Уряду. За це проголосувало 35 депутатів. Рішення прийнято!

Це означає, що підприємці можуть продовжувати роботу, а рух транспорту у місті повинні відновити.

– Така блокада міста була хіба за часів татар, – зазначив мер Сергій Надал. – Це неприпустимо, щоб люди були позбавлені конституційного права працювати. Ми з міського бюджету вже від початку карантину втратили 100 млн грн. А держава жодним чином не допомогла місту. Водночас ми виділили 60 млн грн – на премії медикам, зарплати лікарям, на обладнання для лікування інфекції. Сьогодні до Тернополя не можуть добратись люди, адже скасували зупинку потягів. Також не зможуть із такими обмеженнями добиратись працівники на роботу. Влада повністю втратила зв’язок із простими людьми. З нами на місці ніхто не погоджував прийняття такого рішення. Ці диктаторські методи ми повинні зупинити.

Також під час сесії додали, що обмеження перешкоджають вступній кампанії. А це означає, що виші Тернополя можуть не отримати належного фінансування.

Показники щодо епідситуації в місті не перевищують норми, зазначили в міському управлінні охорони здоров’я, а саме:

– коефіцієнт виявлення випадків захворювання на COVID-19 в місті – 10%, норма – не вище 11 %;

– динаміка зростання поширення інфекції в місті – -11,1 %, а норма – не вище 10%;

– завантаженість ліжок з хворими на COVID-19 в місті – 38,9%, а норма – 50.

Тож у прийнятому рішенні на сесії міськради йдеться про скасування рішення Уряду щодо встановлення червоної зони у Тернополі від 22 липня, керування рішення міськради щодо обмежень карантину та заборону вчиняти обмеження підприємницької діяльності правоохоронним органам

Терен