Тернополяни вчинили бунт у потязі і його таки зупинили у Файному місті

На залізниці починають виникати конфлікти, оскільки пасажири невдоволені тим, що після внесенння Тернополя до карантинної «червоної зони», в місті потяги відсьогодні не зупиняється. Доходить до справжніх бунтів, – пише Терміново.

Про це сьогодні на сесії міської ради повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За його даними, тернополяни домоглися зупинки потягу з Херсону.

«Там їхало 85 тернополян, їхали батьки з дітьми, хворими на ДЦП. Тільки коли тернополяни вчинили бунт, керівник потяга таки погодився зупинитися і висадити людей в Тернополі», – розповів Надал.

Він також зачитав повідомлення від жителів міста, які стали заручниками у потягу «Київ–Трускавець», зазначивши, що в мерії отримують «масу звернень» від людей.

«Саме зараз знаходимось у потягу №49, на який Укрзалізниця нам продала квитки учора уже після внесення Тернополя в «Червону зону». Про те, що потяг не зупинятиметься у Тернополі, дізналися від провідниці. Начальник потяга вибачився і запропонував виходити в першій ночі у Хмельницькому або о 4 ранку у Львові. Нас таких заручників – 15 лише у вагоні. Чому нас як злочинців етапують заблокованими в потягу без права і можливості вийти в рідному місті», – озвучив мер Тернополя послання пасажирів з Тернополя.

На сьогоднішній сесії депутати планують прийняти звернення до міністра інфраструктури з проханням зняти обмеження на зупинку потягів у Тернополі.