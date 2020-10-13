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Тернопільська вища духовна семінарія подарувала для Церкви вісімнадцять піддияконів

Irena 0 Views Прокоментуй!

У суботу, 10 жовтня, напередодні великого празника Покрови Пресвятої Богородиці, у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася знаменна подія для студентів 7 курсу Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого. В цей день з рук архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка семінаристи отримали нижчі свячення й були поставленими на читців, співців, свіченосців, а опісля на піддияконів.

По завершенні свячень у малій базиліці Зарваницької Матері Божої відбулася урочиста Архиєрейська Літургія, яку очолив митрополит Василій у співслужінні ректора семінарії о. Івана Римара, адміністратора малої базиліки о. м. Дмитра Квича та інших ієреїв. Участь в Літургії взяли нововисвячені піддиякони, їх рідні, близькі та друзі.     

Після Богослужіння о. Іван Римар привітав братів і зазначив: «Це дуже радісний день для всієї семінарійної спільноти, адже сьогодні Тернопільська вища духовна семінарія дарує для Церкви вісімнадцять піддияконів. Це скромний дарунок, але за ним криється шість років духовної формації кожного з них. Я дякую Господеві, що Він подарував нам цей день! Бо кожного з нас Бог кличе до виконання певних справ, дає особливі дари, щоби ми могли зрозуміти, яке покликання повинні сповнити та змогти реалізувати себе як людина». Також ректор семінарії подякував митрополиту Василію, з рук якого семінаристи отримали це особливе благословення до служіння.

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