Впродовж  чотирьох  років  суди “футболи” позов стосовно міської ради через МАФи на ринку

Впродовж чотирьох років суди не хотіли навіть розпочинати слухання позову стосовно Тернопільської міської ради, щодо виділення нею землі, реконструкції критих рядів на Живова- Шептицького. І, аж після касації, знову розпочинаються слухання. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду скасовано рішення першої та апеляційної інстанції про повернення позову прокуратури, пред’явленого до Тернопільської міської ради та одного з приватних підприємств щодо земельної ділянки по вул. Живова – Митрополита Шептицького.

Нагадаємо, суди першої та апеляційної інстанції не прийняли до розгляду позов заступника прокурора Тернопільської області щодо незаконності відведення землі, на якій відбулась самочинна забудова та реконструкція критих торгових рядів за вищевказаною адресою. Проте Тернопільська обласна прокуратура домоглась слухання справи через касацію.

Справу направлено для продовження розгляду у господарському суді Тернопільської області.

Нагадаємо, ще восени 2016 року на території центрального ринку посеред ночі «виріс» спочатку один, проте пристойний МАФ. Щоправда, поставили тимчасове «чудо» сумнівно з точки зору закону. Адже рішенням сесії від 26 січня 2016 року депутати надали дозвіл на укладання договору земельного сервітуту ПП «Нива і К» на ділянку площею 0,0945 га (вул. Живова – Шептицького) для проходу та проїзду. На практиці ж ділянку не розчистили, а навпаки, заставили суцільною сірою «бляшанкою».

За заявами депутатів ГУ Нацполіції порушило кримінальне провадження щодо встановлення МАФів на вул. Живова.

– Наша комісія (земельна) сервітуту, не підтримала і навіть мала застереження на сесії до колег. Мене допитали як голову земельної комісії, зорієнтував слідчу в основних, на мою думку, порушеннях. Сподіваюся, правоохоронці після «типу реформи» запрацюють по-новому й адекватно розберуться в ситуації, – розповідав тоді депутат міськради Андрій Шкула, який один з перших пожалівся на МАФ поліції.

Цікаво, що засновником ПП «Нива і К» є екс-депутат міської ради, будівельник та просто хороший друг міського голови Сергія Надала – Михайло Гладкий. Згідно з додатком до рішення міської ради (від 26.01.2016 року №7/5/35) горе-МАФ екс-депутата мав би «прикрашати» ринок п’ять років.

Щоправда, тут є один нюанс. За інформацією з неофіційних джерел, власник МАФу уже розпродав його по частинах, взявши за кожне, так би мовити, віконечко по 10 тис. американських доларів. А там понад 10 окремих кіосків, хоч і під одним дахом. Орієнтовно можна навіть порахувати, скільки сумарно вторгував підприємець за мега-МАФ.