Тернопільські фермери можуть отримати компенсацію за придбані доїльні апарати

В рамках Програми розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2021-2025 роки, розпочато часткове відшкодування витрат на придбання установки індивідуального доїння для особистих селянських господарств населення.

Відшкодування здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою у поточному та попередньому роках, для власного користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва за умови утримання не менше, ніж один рік (від дати видачі паспорта або переміщення) на момент подання документів у своєму господарстві не менш як трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, але не більш як 7500 гривень за одиницю.

Для виплати часткового відшкодування фізичним особам до 01.07.2021 необхідно подати в департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації (м.Тернопіль, вул. Князя Острозького 14, каб. 213, телефон 52-10-13) наступні документи:

1) довідку, видану сільською, селищною чи міською радою, про кількість корів;

2) копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів;

3) копії платіжних документів та технічної документації на установку індивідуального доїння ;

4) копії паспорта особи та ідентифікаційного коду;

5) довідку про відкриття поточного рахунку в банку.