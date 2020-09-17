Тернопільські медики замовили респіратори вдвічі дорожчі ринку в «двомісячної» фірми

Тернопільська комунальна міська лікарня №2 підписала 8 вересня договір на закупівлю респіраторів з ТОВ «Голденмед» на загальну суму 13,7 тис. грн. Про це стало відомо з сайту публічних закупівель Prozorro.

Згідно з договором, придбають всього 50 респіраторів моделі 9322+ Aura, тобто вартість одного становитиме 275 грн. Це більш, ніж удвічі більше ринкових цін.

Ці респіратори виробляються у США та Великобританії. Вони справді є значно дорожчими, ніж українські, однак мають не найвищий рівень захисту FFP2. Для порівняння, українські респіратори БУК-3К із вищим рівнем захисту FFP3, медзаклади України купують переважно по 35-50 грн за штуку.

Бюджетні замовники респіратори моделі 9322+ Aura купують вкрай рідко. Нещодавно їх замовляли у Кіровоградського обласному лабораторному центрі і у Дергачівській лікарні (Харківська область). Обидва медичні заклади купували засоби захисту у приватного підприємця Івана Степанчука за 300 грн/шт.

При цьому на ринку їх вартість є значно нижчою, наприклад низка онлайн-магазинів продає такі засоби індивідуального захисту по 146-149 грн за одиницю, а інші – по 130 грн. Ціну журналісту редакції підтвердили під час дзвінків.

ТОВ «Голденмед» зареєстровано у Києві трохи більше двох місяців тому і з цього часу фірма підписала 36 контрактів на 651 тис. грн, на постачання медичних матеріалів, усі з яких за неконкурентною процедурою.

Власницею ТОВ «Голденмед» є жителька Кропивницького Юлія Морковська. Згідно з інформацією з відкритих джерел та її сторінки у Facebook, раніше Юлія Морковська працювала продавцем-консультантом у магазині одягу Frank Walder, а зараз працює у ПАТ «Склоприлад» – підприємстві, яке виробляє лабораторний посуд і вимірювальне обладнання.