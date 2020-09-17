Офіційно: 17 вересня видужали 102 особи, підтверджено 385 нових випадків COVID-19 у Тернопільській області

Станом на 17 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 10381 випадку діагноз лабораторно підтверджений (9604 випадки – дорослі, 777 випадків – діти), з них 122 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 4524 особи.