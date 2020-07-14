Тернопільські музиканти виступатимуть на одному з найпрестижніших міжнародних музичних шоукейс-фестивалів

Ukrainian Institute – Український інститут разом з Music Export Ukraine оголосили українських виконавців одного з найпрестижніших міжнародних музичних шоукейс-фестивалів – Waves Vienna 2020.

До цього списку увійшов тернопільський гурт Tik Tu, а також Dakh Daughters, FO SHO, Krapka;KOMA, THECASTL TseSho

Цього року фестиваль відбудеться 10-12 вересня онлайн, а Україна стане фокусною країною шоукейсу – глядачі побачать одразу шість виступів українських музикантів.

Конкурс на участь у фестивалі Waves Vienna для українських виконавців відбувся в рамках програми Українського інституту EXTRA SOUND.

⚡️EXTRA SOUND — довгострокова програма представлення українських музикантів на ключових подіях музичної індустрії за кордоном, розроблена Українським інститутом. Для реалізації програми обрано формат співпраці з впливовими світовими шоукейс-фестивалями. ui.org.ua/extra-sound