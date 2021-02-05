Тернопільські освітяни придбали навчальне обладнання на 17 млн грн у екс-чиновника Табачника

Управління освіти і науки Тернопільської ОДА підписало договір із ТОВ «Енсоф» на закупівлю обладнання для шкільних навчальних кабінетів загальною сумою 16,44 млн грн. Угоду уклали попри виявлені Державною аудиторською службою порушення під час проведення закупівлі і вже оплатили кошти за обладнання.

За контрактом замовили 23 комплекти обладнання для кабінетів фізики, хімії, географії та біології, які доставлять в ліцеї та професійно-технічні училища області. Найдешевшими були комплекти для навчання географії — по 167 тис. грн. Найдорожчими – фізичні навчальні кабінети фізики по 1 млн грн за одиницю. Крім того окремо була придбана Stem-лабораторія для кабінету фізики за 1,5 млн грн.

Про тендер

Участь у торгах взяли всього дві компанії: ТОВ «Енсоф» і ТОВ «БМС Техно». Остаточна пропозиція останнього була на 78 тис. грн дорожчою. Проте до початку торгів зацікавлених в участі було значно більше, але всі вони скаржились на дискримінаційні вимоги.

Наприклад, ТОВ «Еменс» і ТОВ «Курс інтервал» оскаржували умови тендеру у Антимонопольному комітеті. Зокрема, компанії вважали, що вимога про підтвердження аналогічного досвіду контрактом, вартість якого мала б становити 75% від суми закупівлі (тобто понад 13 млн грн), дискримінаційна. АМКУ погодився, що це обмежує коло учасників і змусив тендерний комітет внести зміни.

Крім того, представники «Еменс» стверджували у скарзі, що технічні характеристики складені так, щоб перемогти у закупівлі можуть лише ті, хто продає продукцію марки InterSchool.

Саме таке обладнання продають переможець торгів «Енсоф», то конкурент «БМС Техно». На сайті «освітнього проектe InterSchool» компанією продавцем зазначено саме «Енсоф”.

При цьому скаржник стверджував, що такі самі навчальні комплекти у інших виробників коштували суттєво дешевше і загальна вартість закупівлі може зменшитися до 12 або й до 9 млн грн.

Антимонопольний комітет задовольнив і цю скаргу, але ні «Еменс», ні «Курс інтервал» участі у закупівлі все одно не взяли.

Про переможця

ТОВ «Енсоф» засновано у 2010 році і належить Святославу Серебрянському та Михайлові Каліткіну у рівних долях. З початку 2020 року фірма одержала 9 контрактів на 65,3 млн грн.

У 2012 році Святослав Серебрянський був першим заступником директора «Інституту інноваційних технологій і змісту освіти» при Міністерстві освіти, коли його очолював Дмитро Табачник. В той самий період в міністерстві на посаді керівника департаменту взаємодії з центральними органами виконавчої влади, ЗМІ та ГО працював Євген Баженков, який сьогодні є директором цього ж інституту, але з дещо зміненою назвою «Інститут модернізації змісту освіти» (ІЗМО).

Саме Баженков разом із теперішнім міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом ініціює наказ, за яким характеристики обладнання для навчальних кабінетів не можуть відрізнятись від переліку, затвердженого МОН. Хоча відповідний наказ, прийнятий ще в 2016 році, затверджує лише типовий перелік.

Про версії колег

Як стверджує аналітик ГО «Всеукраїнське об’єднання «Антикорупційний блокпост» у матеріалі для видання «Цензор.нет», дві компанії «Енсоф» та «БМС-Техно» ділять між собою закупівлі обладнання по Україні, а замовники, прописуючи дискримінаційні умови, роблять неможливою участь у торгах інших учасників.

Про порушення

Державна аудиторська служба, натомість, виявила порушення під час проведення закупівлі. Зокрема, згідно з тендерною документацією, для лабораторії замовляли 3D принтер та цифровий фрезерувальний верстат. А конкурент переможця «БМС Техно» у своїй пропозиції представила багатофункціональний модульний принтер, у якому наявний фрезерувальний верстат. За умовами закупівлі, це два окремі прилади, відтак, фірму не мали допустити до торгів, а закупівлю скасувати через недостатню кількість учасників. Саме цього і вимагали аудитори – скасувати торги.

Управління освіти Тернопільської ОДА проігнорувало вимогу Держаудитслужби і не лише не скасувало її, але й вже заплатило всі 16,44 млн грн за угодою.

Щоправда, управління збирається оскаржити цей висновок аудиторів в суді. У реєстрі судових рішень є позовна заява, яку наразі залишили без руху через те, що освітяни не сплатили судовий збір. Строк для усунення недоліків позовної заяви – до 5 лютого.